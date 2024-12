Scritte nella notte al Rigamonti: si cercano almeno tre colpevoli

In settimana gli oltre cento tifosi che dovranno affrontare il processo per i fatti di Brescia-Cosenza hanno visto gli atti di accusa nei loro confronti: quanto accaduto potrebbe essere riconducibile a questa vicenda giudiziaria

2 ' di lettura

Alcune delle scritte trovate al Rigamonti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Le premesse erano le peggiori. Ma nel corso della giornata, per fortuna, non ci sono state ulteriori tensioni. Nella notte infatti scritte di insulti, minacce e ingiurie al presidente Cellino, alla squadra e alla Polizia sono state vergate con le bombolette spray all’interno dello stadio Rigamonti dove, una manciata di ore dopo, si sarebbe disputata la partita tra Brescia e Bari. Tensione quindi altissima per tutta la mattina, massima attenzione alle misure di prevenzione e controlli scrupolosi