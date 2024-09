Scossa di terremoto a Paspardo: evacuata la scuola elementare

Un terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Paspardo (a una profondità di 9,3 chilometri) ha colpito oggi, lunedì 23 settembre, alle 14.53 la Valcamonica.

L'epicentro del terremoto

La scossa è stata piuttosto forte e ben percepita in tutto l’abitato al punto che il sindaco, Fabio De Pedro, allertato da insegnanti, cittadini e consiglieri, ha deciso di far evacuare gli alunni dalla scuola elementare. Subito dopo ha allertato le forze dell’ordine, chiamando il 112. Al momento non sarebbero però segnalati feriti o edifici danneggiati, ma sono in corso le opportune verifiche.