Scoppia una caldaia a Borgosatollo, tanta paura ma nessuna persona ferita

Un forte botto ha allarmato i cittadini di Borgosatollo questa sera attorno alle 21. Da quanto si apprende la caldaia di un condominio in via Dante Alighieri sarebbe scoppiata, verosimilmente per un malfunzionamento.

Fortunatamente nessuna persona residente nell’abitazione è rimasta ferita ma la paura è stata tanta: tutti i condomini, una quindicina, sono infatti scesi in strada e hanno allertato i Vigili del fuoco e il personale sanitario. Sul posto anche i carabinieri.

Come detto però nessuno è rimasto coinvolto nello scoppio, così come non si sono sviluppate fiamme a seguito dell’incidente. A fronte di ciò i residenti sono ritornati nelle loro case dopo le verifiche del caso effettuate dai Vigili del fuoco.