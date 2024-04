Scoppia una bomba carta in contrada Santa Chiara, danneggiata la vetrina di un negozio

Lo scoppio di una bomba carta, gettata in mezzo a contrada Santa Chiara, ha danneggiato la vetrina del negozio di pianoforti Passadori.

Alle 14.30 alcuni residenti hanno sentito lo scoppio e affacciatisi alle finestre hanno visto una nuvola di fumo e notato i resti di un ordigno artigianale a terra. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto le testimonianze.

Nella via, il sabato in particolare, si registrano problemi a causa delle decine di persone che, dopo gli aperitivi in via Gasparo, percorrono la strada urlando e in alcuni casi urinando negli angoli.

Proprio da questo contesto, stando alle prime informazioni, sarebbe partito il gruppetto che ha lanciato la bomba carta: all’inizio della strada è posizionata una telecamera e le immagini sono già al vaglio dei carabinieri.