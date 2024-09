Scoppia una vecchia cisterna: ferito un 34enne a Toscolano Maderno

Grave incidente sul lavoro questa mattina verso le 10 agli ex Cantieri del Garda, a Toscolano.

Un operaio di 34 anni, impegnato nei vecchi capannoni che si affacciano sul porticciolo situato alla fine della passeggiata a lago, è stato investito da uno scoppio mentre lavorava a un serbatoio.

L’uomo stava tagliando con l’utilizzo di un flessibile una vecchia cisterna che evidentemente conteneva ancora residui di sostanza volatile infiammabile. Le scintille hanno innescato lo scoppio, che ha procurato serie ferite all’operaio.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Il 34enne, portato con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, con i soccorritori sanitari, i carabinieri e l’ispettorato del lavoro di Ats Brescia.

Gli ex Cantieri del Garda a Toscolano

L’incidente è avvenuto in via Religione, nei locali degli ex Cantieri del Garda, area industriale di oltre 16mila metri quadrati in disuso da anni. Nel 2020 il comparto venne acquistato all’asta indetta dal Tribunale di Brescia in seguito ad una procedura esecutiva di pignoramento immobiliare da una società altoatesina, che ha avviato la progettazione dell’intervento di riqualificazione della zona.