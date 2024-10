Scontro tra un’auto e una bici a Verolanuova: grave un uomo

Gravissimo un 82enne di Verolanuova che si è scontrato contro un’auto mentre era in sella alla sua bici. L’incidente è avvenuto alle 11.30 in via Rovetta, strada principale che porta nel centro del paese. Sul posto, oltre a varie pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova, anche ambulanze e Vigili del fuoco, oltre all’elisoccorso.

L’anziano ciclista, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stato investito da un’auto, una Mercedes Classe B. L’82enne é stato rianimato per oltre mezz’ora e poco fa è stato trasportato in ambulanza in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.