Scontro tra un’auto e un trattore a Isorella, ferito 14enne

Grave incidente nel pomeriggio a Isorella, all’altezza del semaforo di via Garibaldi: nello scontro che ha coinvolto un’auto e un trattore un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito. Per lui è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Isorella.