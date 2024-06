Scontro tra moto sulle Coste, interviene l’elisoccorso

Ennesimo scontro tra due moto sulle Coste di Sant’Eusebio, nel territorio di Agnosine, una delle strade più frequentate dai centauri.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.35 sulla Sp 237, all’altezza di una curva non molto distante dall’azienda agricola Francinelli Gabriele. L’allarme è stato lanciato per un codice rosso e sul posto, oltre all’ambulanza, è atterrato anche l’elisoccorso. Tuttavia, dalle prime informazioni le persone coinvolte non dovrebbero essere ferite gravemente.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.