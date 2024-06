Scontro tra moto e trattore: due feriti a Rezzato

Potrebbe esserci un sorpasso azzardato all’origine dell’incidente avvenuto a Rezzato intorno alle 17, in via Rezzole SPS11, direzione Botticino. Ad essere coinvolti una moto Suzuky di grossa cilindrata e un trattore agricolo. Due le persone sulla moto erano, un 27enne alla guida e la sua passeggera di 26. Ad avere la peggio proprio i due giovani – gli accertamenti sulla dinamica, sono in fase di approfondimento da parte della Polizia Locale di Rezzato, che sin da subito è intervenuta sul posto con due pattuglie – che pare fossero in fase di sorpasso, proprio mentre il grosso mezzo agricolo intraprendeva una regolare svolta a sinistra, per raggiungere una stradina sterrata che porta ad una cascina.

La potente due ruote, in accelerazione, non ha potuto evitare l’impatto andando a sbattere violentemente contro le grosse ruote anteriori di sinistra del mezzo: i due ragazzi sono stati disarcionati. In breve tempo sul posto sono intervenute due pattuglie della locale e due ambulanze del vicino Cosp di Mazzano. Le condizioni dei due motociclisti sono apparse subito serie, tanto da richiedere dopo le primissime cure sul posto, per entrambi il ricovero alla Poliambulanza e all’ospedale Civile.