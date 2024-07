Scontro tra due moto in viale Duca degli Abruzzi, traffico all’ora di punta

Uno scontro frontale tra una moto della Polizia di Stato e uno scooter ha bloccato per diverso tempo il transito in via Duca degli Abruzzi in città.

Le due motociclette sono rimaste a terra mentre gli agenti della Polizia Locale eseguivano i rilievi e gli equipaggi di un’ambulanza si occupavano dei feriti.

Per i due motociclisti fortunatamente solo ferite lievi, ma il traffico è stato fortemente rallentato nell’ora di punta.