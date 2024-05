Scontro tra due auto in città, una si ribalta

Scontro tra due auto stamattina in via Marchetti a Brescia. Intorno alle 9 la collisione ha provocato il ribaltamento di uno dei due veicoli. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco con due squadre per estrarre dalle lamiere una persona che era rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Successivamente è stata messa in sicurezza l'area. Due i feriti lievi trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Rilievi della polizia Locale.