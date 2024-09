Scontro tra auto in via Triumplina, traffico in tilt

Un incidente stradale ha congestionato il traffico a Brescia nord per quasi tre ore. Il frontale tra due auto si è registrato in via Triumplina poco dopo le 12.30 e solo dopo le 15.30 la situazione è tornata alla normlità.

Lo scontro, fortunatamente con conseguenze lievi per gli occupanti dei mezzi, ha però mandato in tilt la circolazione della zona, proprio nell’orario di punta.

Per provvedere ai soccorsi e rimuovere le auto è stato necessario bloccare parzialmente via Branze. Il traffico nel primo pomeriggio è tornato lentamente a scorrere.