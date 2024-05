Scontro tra auto e moto a Gargnano: ferita una donna, traffico in tilt

Incidente tra un’auto e una moto sulla Gardesana questo pomeriggio, a Gargnano. Una donna di 62 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale a bordo dell’elisoccorso, atterrato non molto distante dal luogo del sinistro.

Stando alle prime ricostruzioni la moto, una Bmw sulla quale viaggiavano la donna e un uomo di 66 anni, stava proseguendo verso Limone, quando si è scontrata con una Panda che si stava immettendo sulla 45bis. L’impatto è stato violento e i due motociclisti sono rovinati a terra. Ad avere la peggio è stata la donna, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Gargnano che, oltre a ricostruire la dinamica, si stanno occupando di gestire il traffico, rimasto completamente bloccato per circa un’ora. Le code persistono.