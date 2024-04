Scontro tra auto e moto a Casto, un uomo portato in ospedale in elicottero

Un motociclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso dopo l’incidente avvenuto oggi attorno alle 16.45 a Casto in via Malpaga.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo, alla guida di una due ruote con la moglie come passeggera, sia caduto a seguito di uno scontro con una vettura che procedeva nell’opposto senso di marcia. La dinamica è tutta ancora da ricostruire.

Ciò che è certo è che il 50enne è stato portato via con l’elicottero mentre la donna di 44 anni è stata condotta in ospedale in codice giallo. Illeso l'automobilista. In ogni caso nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri del comando di Salò.