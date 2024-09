Scontro con un’auto a Sirmione, morto un motociclista

Un motociclista 66enne ha perso la vita in un incidente con un’auto a Sirmione, in via san Martino della Battaglia. Al momento non si conosce la dinamica dello scontro. Alla guida della vettura, una Fiat Punto, c’era una 51enne, per la quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica, è intervenuto anche l’elisoccorso. Presenti anche i Vigili del fuoco di Castiglione e la Stradale.