Scontri prima del derby della Mole: otto arresti tra i tifosi juventini

Sono stabili le condizioni del 36enne Marco Leonardo Basoccu, tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri tra tifoserie avvenuti prima del derby della Mole a Torino. L’uomo, originario del capoluogo piemontese e residente a Milano, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Molinette.
Nella serata di ieri il paziente è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico durato circa due ore e mezza a causa di un grave trauma cranico. Successivamente è stato mantenuto sotto stretta osservazione, con prognosi riservata. Questa mattina una Tac di controllo ha confermato condizioni definite stabili dai sanitari.
Le indagini sugli scontri
Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto durante i tafferugli tra tifoserie rivali scoppiati nelle ore precedenti alla partita nei pressi dello stadio Grande Torino. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori: tra le ipotesi al momento non esclusa c’è quella di un colpo provocato da una bottiglia o una pietra, mentre viene valutata anche la possibilità che l’uomo sia stato raggiunto dal lancio di un lacrimogeno. Negli scontri successivi sono stati arrestati otto tifosi bianconeri e si contano quattro agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti.
Sulla vicenda la procura di Torino ha aperto un’inchiesta, affidata al pm Paolo Scafi, con l’ipotesi di reato di lesioni gravi, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.