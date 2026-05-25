Scontri prima del derby della Mole: otto arresti tra i tifosi juventini

Sono stabili le condizioni del 36enne Marco Leonardo Basoccu, tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri tra tifoserie avvenuti prima del derby della Mole a Torino. L’uomo, originario del capoluogo piemontese e residente a Milano, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Molinette.

Nella serata di ieri il paziente è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico durato circa due ore e mezza a causa di un grave trauma cranico. Successivamente è stato mantenuto sotto stretta osservazione, con prognosi riservata. Questa mattina una Tac di controllo ha confermato condizioni definite stabili dai sanitari.