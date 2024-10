Scomparso un bambino di 12 anni al Villaggio Sereno

Un bambino di 12 anni di origini cinesi è scomparso nel pomeriggio al Villaggio Sereno. Dopo essere uscito da scuola - frequenta le medie Marcolini - ha detto al gemello che sarebbe andato da solo in biblioteca, dove però non è mai arrivato. Dopo le prime ricerche, i genitori hanno avvertito la Polizia che sta cercando il minore in tutta la città.

Il dodicenne indossa un giubbino arancione e delle scarpe da ginnastica bianche. Secondo alcune segnalazioni sarebbe stato visto in prossimità delle tre torri che camminava verso via Corsica. La famiglia lancia l’appello e chiede che chiunque lo veda chiami immediatamente la Polizia di Stato.