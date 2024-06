Scompare nel lago a 200 metri di profondità: proseguono le ricerche a Gargnano

Simone Bottura

Il 44enne di origini cinesi Zhu Guozheng è disperso dal pomeriggio di ieri: non è chiaro se sia caduto in acqua per un malore o se si sia tuffato per fare il bagno

2 ' di lettura

Le ricerche proseguono senza sosta - © www.giornaledibrescia.it

Una comitiva di turisti austriaci a bordo di un motoscafo l’ha visto annaspare in acqua e poi inabissarsi, sparire inghiottito dalle onde, in mezzo al lago. L’allarme lanciato al 112 ha fatto scattare in tempi rapidissimi il dispositivo delle ricerche, coordinate dai marinai dalla Guardia Costiera di Salò, agli ordini del comandante Antonello Ragadale, ma dell’uomo, fino alla serata di ieri, non è stata trovata traccia. L’allarme È successo tutto nello specchio d’acqua antistante Gargnano, nel p