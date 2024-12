Scompare da casa, ritrovato senza vita nelle acque del lago

Il corpo senza vita di un uomo di 87 anni è stato ritrovato ieri attorno alle 21 nelle acque di Gargnano, a pochi metri dalla riva di fronte a via Zanardelli. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Salò e di Gargnano, e la Guardia costiera del lago di Garda.

Si è trattato, con ogni probabilità, di un gesto estremo. I parenti non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziano già dal mattino e all’interno dell’abitazione in cui viveva tutto era in ordine, inoltre la sua giacca è stata ritrovata su una panchina poco distante dal luogo in cui i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere.

Nulla fa dunque pensare a ipotesi alternative, anche se gli inquirenti e le Forze dell’ordine non escludono per ora nessuna possibilità. Sul corpo senza vita dell’uomo verranno quindi effettuati gli esami autoptici, così da avere la conferma definitiva che si sia trattato di un gesto estremo.