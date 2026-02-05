Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Scommette ma non salda il debito di 20mila euro: denunciato un 29enne

Simone Bracchi
Un marocchino residente a Montichiari dovrà rispondere di insolvenza fraudolenta: il fatto è avvenuto a Castiglione delle Stiviere
Una sala scommesse - Foto simbolico
Una sala scommesse - Foto simbolico
Gioca tutta la sera in una sala scommesse, ma non salda più il debito di 20.500 euro: denunciato per insolvenza fraudolenta un marocchino di 29 anni di Montichiari.

Il fatto è avvenuto a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. L'uomo, stando a quanto ricostruito dai militari, si era recato alla sala scommesse e dopo aver giocato un’intera serata, presentandosi alla cassa in maniera molto decisa, aveva chiesto e ottenuto le giocate, con la promessa che avrebbe saldato il debito a fine serata.

Quando però è giunto il momento di pagare, il bresciano avrebbe riferito alla cassiera che l’indomani sarebbe passato un suo amico a saldare il debito. Ma al titolare del centro scommesse, nei giorni successivi, non avendo riscosso il credito, non è rimasto che presentarsi dai Carabinieri e presentare la querela. I militari, dopo gli accertamenti del caso, hanno denunciato il 29enne.

