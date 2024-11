Scivoli e altalene, nei parchi di Roncadelle giochi «green»

Scivoli, altalene, dondoli e giostre nuovi: in questi giorni a Roncadelle è iniziato il progetto di manutenzione o sostituzione di tutti i giochi presenti nei parchi del paese.

L’ispezione

«In questa prima fase di ispezione controlleremo tutte le strutture per valutare quali abbiano solo bisogno di essere sistemate e quali invece vadano sostituite – commenta l’assessore Agostino Zanotti –. Non sono giochi recenti, hanno sicuramente bisogno di essere controllati per la sicurezza dei bambini che frequentano i parchi».

Molti giochi infatti sono rotti o pericolosi e il motivo principale del deterioramento è che per realizzarli è stato utilizzato il legno, materiale poco resistente agli agenti atmosferici a cui sono perennemente esposti: «In particolare le abbondanti piogge hanno contribuito a rovinare le strutture – continua l’assessore –. Anche il frequente utilizzo è una delle cause. Per questo abbiamo deciso che i nuovi giochi saranno fatti di plastica riciclata».

Materiali e costi

L’Amministrazione comunale, utilizzando materiale riciclato, non vuole solo lanciare un importante messaggio di tutela ambientale, ma evitare anche i vecchi problemi: la plastica infatti è un materiale più duraturo nel tempo, non produce schegge e non rilascia resine o residui. Ai soliti giochi inoltre si aggiungeranno anche quelli inclusivi per permettere a tutti di poter giocare serenamente.

Il progetto comporterà una spesa, coperta con fondi propri del Comune, tra gli 80 e i 100mila euro e proprio per questo avverrà gradatamente prolungandosi per tutto l’inverno. I primi parchi interessati dall’intervento saranno quelli principali e, man mano che si troveranno le risorse, si procederà anche con quelli minori.

«Per l’inizio della bella stagione speriamo di aver completato il progetto – conclude Zanotti –. Questa è una spesa importante ma per noi rappresenta una priorità: i parchi sono luoghi fondamentali per un paese non solo dal punto di vista ambientale ma anche come punto di ritrovo, scambio e condivisione. Sono ambienti molto frequentati soprattutto dai ragazzi e dai bambini e per questo è nostro dovere renderli il più sicuri possibile».