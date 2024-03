Scivola nel vallone dietro la sede degli alpini a Calvagese: ferita una donna

Una donna di circa 40 anni è scivolata nel vallone che si trova dietro la sede degli Alpini, in centro a Calvagese della Riviera: per soccorrerla si è reso necessario l’intervento di Vigili del fuoco ed eliambulanza. Fortunatamente non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita.

Attorno alle 18.30 gli Alpini di Calvagese dalla loro sede hanno sentito delle urla che chiedevano aiuto. Sono usciti e hanno visto la donna in fondo al crepaccio. In un primo momento sembrava avesse perso i sensi. Proprio il capogruppo, Andrea Conforti, aiutandosi con una corda, l’ha raggiunta in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Oltre ai Vigili del fuoco giunti da Salò e Brescia, specializzati nel recupero in ambiti ostili, sul posto i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Desenzano, la Polizia locale di Calvagese, l’ambulanza del Cosp di Bedizzole e un’automedica. Oltre all’elisoccorso, che ha issato a bordo la donna servendosi di un verricello.

In volo è poi stata trasferita al pronto soccorso della Poliambulanza, dov’è arrivata in codice giallo.