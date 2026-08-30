Scivola in bici sulla strada del Tonale: grave turista francese

È stato necessario un volo dell’elisoccorso per portare aiuto ad un 66enne turista francese che, attorno alle 13 di oggi, è rimasto ferito in seguito ad una caduta mentre scendeva la statale 42 del Tonale verso Ponte di Legno. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’intersezione tra la 42 e la Ss 300 del passo del Gavia e secondo quanto ricostruito dai Carabinieri non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.
L’uomo ha perso il controllo della bici, forse per la velocità, forse per il fondo sdrucciolevole o per evitare un altro mezzo, ed è rovinato violentemente e a terra. Medici e infermieri lo hanno immobilizzato e trasferito in ospedale a Sondalo dove, dopo i primi accertamenti, è stato escluso l’imminente pericolo di vita.