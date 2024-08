Scivola e cade nei boschi di Vione: paura per un 89enne

Grande spavento per un uomo di 89 anni scivolato in un bosco in Valcamonica: l'anziano, a causa di una ferita alla gamba, è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia per le cure mediche. Fortunatamente le sue condizioni non sono particolarmente gravi.

L’incidente

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 16, in località Prati di Val Gerò, nel comune di Vione. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Vezza d'Oglio, sono intervenuti i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e il Soccorso alpino Cnsas.