Scivola dalle scale e batte la testa, l’anziano di Piancogno è morto

Non ce l'ha fatta Giacomo Gheza, il 75enne di Piancogno caduto questa mattina dalle scale mentre stava uscendo di casa. L'anziano era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Esine, dove è morto poco dopo per le ferite riportate alla testa.

A trovarlo a terra era stato uno dei suoi dipendenti, in quanto la sua azienda di lattoneria è situata proprio accanto all'abitazione. Sul posto, oltre ai soccorritori che lo avevano trasportato d'urgenza in ospedale, erano intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Breno, per fare chiarezza su quello che sembra a tutti gli effetti un tragico incidente domestico.