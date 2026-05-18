Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche a Brescia

Lo sciopero dei treni sta avendo ripercussioni importanti anche a Brescia. Alle 8 di questa mattina, si contano ben dodici convogli Trenord cancellati (con arrivi previsti a Milano, Verona, Bergamo, Parma, Cremona e Venezia).
Fino a stasera
Proclamato dall’Unione sindacale di base, lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri e durerà fino a questa sera, sempre alle 21. Le fasce di garanzia saranno attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.
Non si escludono in giornata ripercussioni sul trasporto pubblico di linea (bus, metro e tram).