Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche a Brescia

Lo sciopero dei treni sta avendo ripercussioni importanti anche a Brescia. Alle 8 di questa mattina, si contano ben dodici convogli Trenord cancellati (con arrivi previsti a Milano, Verona, Bergamo, Parma, Cremona e Venezia).

Fino a stasera Proclamato dall’Unione sindacale di base, lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri e durerà fino a questa sera, sempre alle 21. Le fasce di garanzia saranno attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.