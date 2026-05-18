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Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche a Brescia

Alle 8 di questa mattina si contano dodici convogli Trenord soppressi. Lo sciopero, proclamato dall’Usb, durerà fino a questa sera
Treni cancellati a Brescia (foto d'archivio)
Treni cancellati a Brescia (foto d'archivio)

Lo sciopero dei treni sta avendo ripercussioni importanti anche a Brescia. Alle 8 di questa mattina, si contano ben dodici convogli Trenord cancellati (con arrivi previsti a Milano, Verona, Bergamo, Parma, Cremona e Venezia). 

Fino a stasera

Proclamato dall’Unione sindacale di base, lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri e durerà fino a questa sera, sempre alle 21. Le fasce di garanzia saranno attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

Non si escludono in giornata ripercussioni sul trasporto pubblico di linea (bus, metro e tram).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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