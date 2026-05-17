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Trasporti a rischio lunedì 18 per sciopero generale Usb di 24 ore

Ripercussioni sono previste su treni e trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città, Brescia compresa
Passeggeri in una stazione ferroviaria - © www.giornaledibrescia.it
Passeggeri in una stazione ferroviaria - © www.giornaledibrescia.it

Trasporti a rischio lunedì per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall' Usb (Unione Sindacale di Base). Il gruppo Fs ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle ore 21 di domenica alle ore 21 di lunedì. «Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione», si legge sul sito di Rfi (gruppo Fs). Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città, Brescia compresa

Come di consueto durante gli scioperi, saranno attive le fasce orarie di garanzia: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

inoltre Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a «informarsi prima di recarsi in stazione». Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

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