Sciopero nazionale dei giornalisti, aderisce anche la redazione del GdB

Giovedì 16 aprile le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero, per la terza volta. Anche le giornaliste e i giornalisti del Giornale di Brescia aderiscono a questa iniziativa di protesta.

Per questa ragione, il nostro sito web non sarà aggiornato per 24 ore, a partire dalle ore 00.00 di giovedì 16 aprile. La pubblicazione delle notizie online riprenderà venerdì 17 aprile.

Venerdì 17 aprile il quotidiano non sarà in edicola (e di conseguenza non sarà consegnato agli abbonati), dove tornerà sabato 18 aprile.