Sciopero generale Usb: a Santa Lucia possibili disagi anche a Brescia

Usb, Unione sindacale di base, ha indetto a livello nazionale uno sciopero generale previsto per il 13 dicembre.

Le ragioni

«Speravamo di sbagliarci nuovamente, ma non è accaduto: il giorno 19 novembre 2024 Cisl, Uil e Ugl hanno firmato il protocollo con il Ministero per aumentare i giorni di franchigia di sciopero nei settori del Tpl, Trasporto Aereo e Ferrovie», scrive il sindacato sui suoi canali ufficiali di Usb Coordinamento nazionale ferrovie. «Come Usb – aggiungono – riteniamo la firma del protocollo un atto politico gravissimo, alla luce del fatto che stiamo vivendo un periodo di rinnovo contrattuale che si preannuncia disastroso».

I disagi a Brescia

In seguito alla comunicazione dello sciopero, Brescia Mobilità fa sapere che nella giornata di venerdì 13 dicembre «il servizio di trasporto pubblico di Brescia potrebbe essere interessato da alcune modifiche da inizio del servizio fino alle ore 6, dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 a fine servizio. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei disagi al servizio mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero. Ci scusiamo per le eventuali criticità e invitiamo i nostri utenti a contattarci per ulteriori informazioni».

Per informazioni è possibile rivolgersi al Customer Care di Brescia Mobilità, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 22 al numero 030-3061200, via WhatsApp al 3400702227 o a customercare@bresciamobilita.it.