Sciopero generale a Brescia: il traffico ne risente, ma non ovunque

È il giorno dello sciopero generale, proclamato dall’Unione sindacale di Base. Si fermano anche treni, autobus e metro. Il traffico, come prevedibile, è più intenso anche in città, ma a macchia di leopardo, a seconda delle zone e degli orari.

Nei giorni scorsi Brescia Mobilità ha comunicato che ci sarebbero potute essere alcune modifiche da inizio servizio fino alle ore 6, dalle 9 alle ore 11.30 e dalle 14.30 a fine servizio. Attorno alle 9, in via Gramsci, per l’ingresso al parcheggio di piazza Vittoria, la coda si forma, ma solo a tratti. Ma a metà mattina ci sono già parecchie auto incolonnate.

Le testimonianze

«Un po’ di traffico in più l’ho trovato, soprattutto nei punti cruciali, quelli di arrivo verso la città, quindi in viale Venezia e in viale Piave – racconta Maurizio –. All’interno, verso il ring, invece il traffico è più scorrevole». Più auto del solito, ci dice un altro automobilista, anche su via Torricella e sul ponte Crotte, altro snodo di ingresso verso il centro. «Oggi il caos è pazzesco – conferma un signore che sta entrando al parcheggio di Piazza Vittoria –. Arrivo dalla Pusterla ed è tutto bloccato».

Leggi anche Sciopero generale, il Tar del Lazio sospende la precettazione di Salvini

Chi si è mosso presto, ha trovato meno traffico. «Arrivo da Modena – spiega un autista con il furgone che sta scaricando della merce –. Sono partito stanotte ma era tutto tranquillo, sia in autostrada che qui in città. Partendo in orari notturni di solito non ho il problema delle code».

«Non ho trovato particolare traffico, la situazione mi è sembrata simile agli altri giorni – dice Luca, titolare di un bar –. Ora però devo partire e vediamo come andrà».

Informazioni utili

La giornata di sciopero è ancora lunga, l’agitazione è di ventiquattro ore. E poi questi sono i giorni della corsa agli acquisti di Natale, il che contribuirà a incrementare ulteriormente il traffico in centro. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Customer Care di Brescia Mobilità, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 22 al numero 030-3061200, via WhatsApp al 3400702227 o a customercare@bresciamobilita.it.