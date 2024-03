Schiuma in un canale di San Bartolomeo: prelievi effettuati

Poco prima delle 19 a San Bartolomeo è scattato l’allarme: alcuni residenti nel quartiere cittadino hanno visto nel canale in via del Manestro una schiuma bianca sospetta e hanno avvisato l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa).

I tecnici sono arrivati sul posto e hanno effettuato i campionamenti del caso per capire di quale sostanza si tratti. Sarà necessario poi capire anche cosa abbia causato lo sversamento nel corso d’acqua. In serata la schiuma era praticamente scomparsa ma erano ancora visibili tracce superficiali della sostanza.

Sul posto anche la polizia locale e i Vigili del fuoco.