Schianto nella notte a Lonato: grave un 20enne

Roberto Manieri
Per cause ancora da accertare una vettura su cui viaggiavano due giovani è uscita di strada: è intervenuto l’elisoccorso
L'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
Grave incidente nella notte in via Madonna della Scoperta a Lonato. Per cause ancora da accertare una vettura su cui viaggiavano due giovani è uscita di strada. Nello schianto contro alcuni ostacoli il passeggero dell'auto, un ventenne, è rimasto ferito.

Secondo le prime informazioni il giovane è stato estratto dall'auto dai volontari del 118 in stato di incoscienza. Le sue condizioni sono ritenute gravi.

Sul posto per il trasferimento veloce in ospedale è stato fatto intervenire l'elisoccorso dopo l'intervento di due auto medicalizzate. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Desenzano.

Argomenti
incidenteincidente stradaleLonato del Garda
