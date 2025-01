Schianto auto-camion in Fascia d’oro, addio a Oksana Litvinova

La vittima, residente in città, nel giorno dell’Epifania viaggiava in auto col figlio 12enne: quest’ultimo resta grave in ospedale, ma fuori pericolo

2 ' di lettura

L'incidente mortale a Montichiari - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Un attimo di disattenzione, la Polo Cross che corre veloce sull’asfalto liscio e bagnato nella campagna avvolta dalla nebbia, lo schianto inevitabile e violentissimo con il camion del trasporto del latte che si vede invadere la corsia di marcia. L’incidente In una manciata di secondi la vita di una 45enne ucraina, Oksana Litvinova, madre di due figli, residente in città, si è spezzata per sempre. Accanto a lei il figlio di 12 anni, rimasto ferito e portato d’urgenza all’ospedale Civile per il ri