Schianto in A4 tra Brescia Est e Desenzano: morto un 68enne
È accaduto nella tarda serata di ieri, martedì 25. L’uomo, residente in Calabria, era in viaggio per lavoro e dalle prime ricostruzioni non risultano altri veicoli coinvolti
Schianto in A4, morto un 58enne
Tragico schianto nella tarda serata di ieri nel tratto di autostrada A4 tra Brescia Est e Desenzano. Un uomo di 68 anni, F.A. residente a Catanzaro e dipendente di una ditta di Sorrento che sta lavorando alla Tav, è morto uscendo di strada mentre era alla guida del suo furgone all’altezza di San Cipriano.
Il luogo dello schianto in cui ha perso la vita il 58enne calabrese - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Nonostante il rapido intervento dei soccorsi l’uomo è deceduto. La Polizia Stradale di Verona è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, dalle prime informazioni disponibili non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.
