Schianto a Vestone tra due auto e una Vespa: 10 feriti

Sono 10 le persone - nessuna ferita gravemente - coinvolte nell’incidente stradale avvenuto attorno alle 11 a Vestone, in via Rinaldini. La dinamica dello schianto non è ancora chiara: stando a quanto ricostruito per ora dagli agenti della Locale della Valle Sabbia una Renault con a bordo 7 persone procedeva in direzione di Idro quando ha svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, centrando una Peugeot che sopraggiungeva dalla direzione opposta e ribaltandosi.

Coinvolta nella carambola anche una Vespa su cui viaggiavano due persone: il conducente del motociclo è stato trasportato in Poliambulanza con l’elisoccorso. Gli altri feriti, tra cui ci sono quattro bambini, sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, ma con ferite lievi.