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Si schianta con la moto contro un camion: muore motociclista di Desenzano

L’incidente è avvenuto questa mattina a Castelgomberto, in provincia di Vicenza: la vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote di un concessionario in zona industriale
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La zona in cui è avvenuto l'incidente
La zona in cui è avvenuto l'incidente

Gravissimo incidente questa mattina a Castelgomberto, in provincia di Vicenza, dove un uomo di 68 anni di Desenzano del Garda, Paolo Maccione, è morto in sella a una moto, che stava provando, andando a finire contro un camion. L’impatto è stato devastante e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale del comune vicentino, intervenuti prontamente sul posto, in via del Veledromo, nella  zona industriale. A quanto risulta il camionista è risultato negativo all’alcoltest. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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