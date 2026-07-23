Si schianta con la moto contro un camion: muore motociclista di Desenzano

L’incidente è avvenuto questa mattina a Castelgomberto, in provincia di Vicenza: la vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote di un concessionario in zona industriale

Simone Bracchi Giornalista 23 luglio 2026

La zona in cui è avvenuto l'incidente Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleautomotoCastelgombertoDesenzano del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...