Si schianta con la moto contro un camion: muore motociclista di Desenzano
L’incidente è avvenuto questa mattina a Castelgomberto, in provincia di Vicenza: la vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote di un concessionario in zona industriale
Gravissimo incidente questa mattina a Castelgomberto, in provincia di Vicenza, dove un uomo di 68 anni di Desenzano del Garda, Paolo Maccione, è morto in sella a una moto, che stava provando, andando a finire contro un camion. L’impatto è stato devastante e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale del comune vicentino, intervenuti prontamente sul posto, in via del Veledromo, nella zona industriale. A quanto risulta il camionista è risultato negativo all’alcoltest.