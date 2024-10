Schiacciato dal trattore, morto un anziano a Toscolano

Un 82enne di Toscolano Maderno, Giacomo Usardi, è morto schiacciato dal trattore che stava conducendo. Il drammatico incidente si è verificato questa mattina in località Cabiana, sulla collina di Toscolano.

L’uomo era impegnato nella raccolta delle olive nel suo campo quando, mentre stava girando attorno a un albero a bordo del trattore, il mezzo agricolo si è ribaltato lungo un pendio. Per l’anziano alla guida non c’è stato nulla da fare.

Intervenuti i soccorritori del Gruppo dei Volontari del Garda e l’elisoccorso alzatosi in volo da Verona. Purtroppo l’82enne non è sopravvissuto ai traumi riportati nell’incidente. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Salò, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica.