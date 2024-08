Schiacciato da un muletto a Mura, grave un operaio

Grave incidente sul lavoro oggi attorno alle 13.30 a Mura in Valsabbia. Un operaio al lavoro per una ditta della zona sarebbe rimasto schiacciato, per cause ancora da accertare, dal muletto che stava manovrando.

L’uomo, di circa 40 anni e che era sul posto con alcuni colleghi, è stato immediatamente soccorso dopo la chiamata al 112: sul posto l’elisoccorso partito da Brescia, che ha trasportato l’operaio alla Poliambulanza in condizioni gravi: avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba ma sarebbe sempre rimasto cosciente.