Schiacciata dal cancello a Castenedolo, il ricordo delle colleghe

Marina Bassi, 61 anni, era rimasta gravemente ferita nella notte tra il 12 e il 13 settembre nell’azienda in cui faceva la custode

3 ' di lettura

Nel tondo, Marina Bassi - © www.giornaledibrescia.it

Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate. Lo aveva capito chi quella notte l’aveva soccorsa, liberandola dal peso del cancello che l’aveva schiacciata a terra, lasciandola esanime. Per Marina Bassi, 61 anni, custode insieme al marito della Ondapack di Castenedolo, la corsa d’urgenza in ospedale e il ricovero in Terapia intensiva non sono serviti: la donna, originaria della Volta a Brescia, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì al Civile, a circa una settimana di distanza da qu