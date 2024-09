Scarica rifiuti ingombranti a Campo Marte, identificato dalla Locale

Una lavatrice, un frigorifero e altri elettrodomestici ingombranti scaricati illecitamente in zona Campo Marte. Questo è ciò di cui dovrà rispondere la persona individuata dalla Polizia locale nei pressi dell’area verde cittadina.

In seguito a una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, nella serata di domenica infatti è stato effettuato un controllo mirato in via Campo Marte, nell'ambito delle operazioni a contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. La zona era già monitorata grazie a pregresse segnalazioni di abbandono di rifiuti, e in particolare per un notevole scarico abbandono di materiali ingombranti e Raee.

Grazie alle informazioni che la Locale ha potuto assumere direttamente dai cittadini che hanno effettuato la segnalazione, e in seguito agli accertamenti effettuati dagli operatori sul posto, è stato individuato l'autore dell’illecito che aveva da poco scaricato una lavatrice, un frigorifero e altri elettrodomestici ingombranti. Gli è stata contestata la violazione del regolamento comunale in materia di igiene, con obbligo di ripristino e recupero di tutti i rifiuti abbandonati in strada.

Proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli straordinari anche in orari serali da parte del Nucleo Antidegrado della Polizia Locale, al fine di proseguire la già intensa attività di contrasto del fenomeno.

«I cittadini per bene ci aiutino a isolare gli incivili - ha commentato l’assessore con delega alla Sicurezza Valter Muchetti -. Se vedete persone comportarsi in modo scorretto, segnalate immediatamente alla Polizia Locale ciò che vedete: non siate corresponsabili di questi inqualificabile gesti, dobbiamo combattere insieme questa battaglia».