Scarica quintali di ghiaia sul litorale di Manerba: la Locale lo individua e lui ripulisce

Scarica quintali di materiali sulla spiaggia di Dusano, la Locale lo individua e lui ripulisce tutto, ma si prende ugualmente una denuncia. Quella montagna apparsa all’improvviso nei giorni scorsi lungo il litorale nei pressi del porticciolo di Manerba non è passata inosservata.

L’ingentissima quantità di sassi, ghiaia e terra depositati a pochi metri dall’acqua, è stata notata da alcuni cittadini che hanno allertato la Polizia locale.

Gli agenti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi hanno stimato una quantità di circa 35 quintali, abusivamente scaricati sul litorale da un camion che per certo si è «appoggiato» al vicino parcheggio, per arrivare comodo alla spiaggia. Una volta giunta la segnalazione, l’indagine è partita subito.

L’aiuto delle telecamere

Approfondita indagine, e se vogliamo agevolata dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del sistema di sicurezza comunale. Agli agenti del comandante Massimo Landi è bastato guardare i filmati per identificare alcuni sospetti e, dopo una serie di accertamenti, è stato possibile individuare il proprietario del veicolo responsabile dell’abbandono illecito del materiale.

Si tratta di un imprenditore del posto, che la Locale ha denunciato alle autorità. Lui stesso, una volta rintracciato, ha «fatto ammenda» provvedendo spontaneamente a rimuovere il materiale e a ripristinare le condizioni naturali del tratto di spiaggia coinvolto.

L’Amministrazione comunale «si congratula con la Polizia locale per l’efficacia dell’intervento e rinnova il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nel far rispettare le leggi che preservano la bellezza naturale del territorio». Non solo. Dal Comune arriva anche un invito rivolto alla popolazione, affinché «si dimostri vigile e collaborativa nel segnalare atti simili, che minacciano la biodiversità e l’integrità di luoghi di grande valore ambientale e naturalistico».