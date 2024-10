Scappano dalla Locale e buttano la droga in una scuola a Leno: fermati

Martedì mattina, poco prima delle 10. Alcuni studenti della scuola media di Leno, che sono in giardino per la ricreazione, rimangono sorpresi, disorientati. Questa la scena: all’improvviso sentono le «volanti» della Polizia locale e vedono gli agenti entrare di corsa nel giardino. Non comprendono: non possono capire perché non sanno cos’è accaduto prima.

La vicenda inizia ad un posto di blocco in un’altra zona del paese: notando un veicolo sospetto, gli agenti della Polizia locale decidono di fermarlo. L’auto, però, ignora l’alt delle forze dell’ordine: anzi, accelera e tira dritto. Inizia la fuga. Gli agenti salgono sulla loro auto: parte l’inseguimento.

Arrivati in via De Giuli, i due marocchini clandestini che sono sull’auto in fuga ritengono di avere un margine di «vantaggio» sufficiente da consentire loro di liberarsi (ovviamente senza essere visti) della droga che si portano addosso: infatti, mentre passano davanti alla scuola media, gettano alcune bustine nel giardino, poi continuano la corsa, sperando che il gesto sia passato inosservato.

I fuggitivi si fermano in via Brescia, nel parcheggio del supermercato, probabilmente consapevoli di dover rendere conto della fuga dal posto di blocco, ma fiduciosi di non essere chiamati a rispondere della droga. Errore, perché, pur essendo impegnati nell’inseguimento, gli agenti della Polizia locale vedono il lancio delle bustine, che recuperano. Basta un’occhiata per capire che si tratta di cocaina.

Il finale è scontato: droga sequestrata e i due marocchini, sui quali pesava già un decreto di espulsione, probabilmente verranno espulsi in forma coatta.