Scappò dalla Moldavia dopo un omicidio, 40enne arrestato a Orzinuovi

La Squadra mobile della Questura di Lodi ha arrestato un quarantenne di origine moldava in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale dopo la condanna, in Moldavia, a vent'anni di reclusione per omicidio, furto, furto con scasso ed evasione.

Qualche anno l'uomo era entrato all'interno di un'abitazione privata in Moldavia e qui aveva colpito ripetutamente il proprietario ammazzandolo per poi darsi alla fuga e far perdere le sue tracce.

Da recenti accertamenti, il ricercato risultava domiciliato in provincia di Lodi ma le indagini dei poliziotti hanno tuttavia permesso di scoprire che in realtà non si trovava al domicilio dichiarato ma a Orzinuovi ed era in possesso di un documento d'identità romeno, grazie al quale era riuscito ad aggirare i controlli sul territorio. È stato arrestato e portato in carcere a Brescia.