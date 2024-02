Sbatte la testa contro un rimorchio in azienda a Pontoglio: morto un operaio

Un operaio di 61 anni è morto questa mattina all'interno dell'azienda di Pontoglio in cui lavorava.

L'uomo, residente a Telgate, aveva appena varcato il cancello per iniziare il turno poco dopo le 5.30 in sella alla sua moto e, per motivi ancora da chiarire, è andato a sbattere la testa contro un rimorchio parcheggiato nel piazzale dell'azienda.

Per l'operaio, nonostante avesse il casco, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, in via Giuseppe di Vittorio nella zona industriale del paese, sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Brescia.