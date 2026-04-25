Sbatte contro un muro con l’auto a Trenzano, grave un uomo

Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere a velocità sostenuta contro il muretto di un'abitazione, danneggiando anche un contatore del gas, fortunatamente spento nel giro di pochi minuti da un uomo che si trovava sul posto. È successo questa notte, alle 2.20, a Trenzano, nel centro del paese.

Il muro distrutto dall'auto - © www.giornaledibrescia.it

Alla guida del veicolo, una Golf, un uomo di 31 anni che è stato trasportato in codice rosso al Civile: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chiari, ma stando alle prime ricostruzioni il giovane uomo avrebbe fatto tutto da solo.

E, visti i danni riportati all'auto, probabilmente non stava andando piano, nonostante fosse in centro al paese. Per estrarre il 31enne dall'abitacolo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari, che poi lo hanno consegnato al personale del 118.