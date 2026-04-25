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Sbatte contro un muro con l’auto a Trenzano, grave un uomo

Simone Bracchi
Il 31enne non sarebbe però in pericolo di vita. Danneggiato anche un contatore del gas, fortunatamente spento nel giro di pochi minuti da un uomo che si trovava sul posto
L'auto dopo l'incidente - © www.giornaledibrescia.it
L'auto dopo l'incidente - © www.giornaledibrescia.it
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Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere a velocità sostenuta contro il muretto di un'abitazione, danneggiando anche un contatore del gas, fortunatamente spento nel giro di pochi minuti da un uomo che si trovava sul posto. È successo questa notte, alle 2.20, a Trenzano, nel centro del paese.

Il muro distrutto dall'auto - © www.giornaledibrescia.it
Il muro distrutto dall'auto - © www.giornaledibrescia.it

Alla guida del veicolo, una Golf, un uomo di 31 anni che è stato trasportato in codice rosso al Civile: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chiari, ma stando alle prime ricostruzioni il giovane uomo avrebbe fatto tutto da solo.

E, visti i danni riportati all'auto, probabilmente non stava andando piano, nonostante fosse in centro al paese. Per estrarre il 31enne dall'abitacolo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari, che poi lo hanno consegnato al personale del 118.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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