Sbanda per evitare un animale, si ribalta con il furgone

Si è trovato ruote all’aria il 43enne che attorno alle 17 stava guidando un furgone con targa svizzera in via Montello tra Trenzano e Castelcovati. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri della Compagnia di Chiari l’uomo avrebbe dovuto sterzare all’improvviso per evitare di investire un animale sbucato da un terreno agricolo. Il mezzo ha sbandato e si è ribaltato, restando sulla strada coricato sul fianco.

L’uomo era in auto con il figlio di 10 anni e per soccorrerli è stato necessario l’intervento di due ambulanze e anche dell'elisoccorso. Le condizioni più serie sono quelle del padre che è stato trasferito in volo all’ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivato in codice rosso.