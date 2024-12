Sbanda e cade in una scarpata: paura per un ciclista

Una sbandata, quindi la caduta improvvisa in una scarpata. Brutta avventura per un ciclista di 47 anni lungo in sentiero sui monti a ridosso di Bovezzo, Concesio e Nave.

L'uomo ha riportato diversi traumi, ma è riuscito a chiedere aiuto attraverso il cellulare al 118. Sul posto, un luogo impervio e distante da strade carreggiabili, è stato fatto convergere l'elicottero del soccorso alpino.

I soccorsi

Fortunatamente l'uomo è stato previdente portando con sé un cellulare che consente di inquadrare la posizione gps, cosa che ha favorito i soccorsi.

Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato un forte trauma toracico che creerebbe qualche difficoltà respiratoria. Sul posto stanno operando gli addetti del Soccorso alpino per portare il ciclista in ospedale per le cure del caso.