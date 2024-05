Sbanda con la moto e finisce contro un muro, turista soccorso a Gargnano

Un turista tedesco di 22 anni che alloggia a San Felice è rimasto seriamente ferito questo pomeriggio a Gargnano cadendo con la moto in via Angelo Feltrinelli, la strada che dal paese porta in Valvestino.

Il motociclista, che era in compagnia di amici e stava scendendo dalla diga di Valvestino per far rientro a San Felice, ha sbandato in curva finendo contro un muro. Ha riportato fratture agli arti. Per soccorrerlo da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Il giovane tedesco non è però fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza e la Polizia locale di Gargnano per i rilievi.

In una settimana la polizia locale di Gargnano ha rilevato sei incidenti, alcuni gravi. «Intensificheremo i controlli in paese, sulla statale Gardesana e nell'entroterra» ha assicurato il comandante Monica Bertasio.