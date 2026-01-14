Si perde verso l’autostrada e finisce fuori strada in campagna con il tir

Mattinata complicata lungo la strada bassa che collega Bagnolo Mella a Montirone, dove un mezzo pesante è uscito di strada causando la chiusura dell’arteria. L’autoarticolato avrebbe dovuto raggiungere l’autostrada ma, secondo le prime informazioni, l’autista si sarebbe perso finendo su una viabilità non idonea al transito di veicoli di grandi dimensioni. L’uscita di strada è avvenuta intorno alle ore 7.30. Per motivi di sicurezza si è resa necessaria la chiusura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Polizie Locali di Bagnolo Mella e di Montirone, impegnati nella gestione del traffico e nelle deviazioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale, che hanno richiesto l’intervento di una gru. Al momento la strada resta chiusa al traffico e si registrano disagi alla circolazione, soprattutto nelle ore di punta del mattino. Fortunatamente non si segnalano feriti. Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della strada al termine delle operazioni.