Satellitari dei trattori rubati a Fiesse: furto da 40mila euro

Furto di satellitari dai trattori: è andato in scena a Cadimarco, frazione di Fiesse, ai danni di un'azienda di contoterzisti agricoli.

È successo nella notte tra lunedì e martedì quando malviventi, introducendosi nell'area esterna dell'azienda agricola in cui opera la ditta di contoterzisti, hanno sottratto i dispositivi di tre satellitari, dai monitor presenti negli abitacoli alle antenne.

Da quanto appreso, il danno dovrebbe aggirarsi attorno ai 40mila euro, se non di più. Stando alle testimonianze, i titolari si sono accorti dell'accaduto martedì mattina, alle 9 circa, e hanno subito chiamato la caserma dei carabinieri di Gambara. Sul posto sono quindi arrivati i militari e adesso sono in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili.